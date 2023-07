25. Hansefest in Salzwedel: Dieses tolle Programm erwartet Euch am Wochenende!

Salzwedel - Vom 7. bis 9. Juli findet in Salzwedel ( Sachsen-Anhalt ) das 25. Hansefest statt. Hierfür hat sich die Stadt ein ganz besonderes Programm für die Bürger und Besucher ausgedacht.

Am Rathaus findet zum Beispiel der Oldtimer Grand Prix statt. © DPA

Die geschichtsträchtige Hansestadt lädt zum Feiern ein. Ob Livemusik, Fahrgeschäfte oder Stöbern auf dem historischen Hansemarkt am Wochenende ist so einiges los in Salzwedel.

Besucher können sich gleich doppelt freuen. Die zahlreichen Shows und Aktionen können die Besucher nämlich vollkommen kostenlos erleben!

Damit Ihr am Wochenende den Überblick nicht verliert, hat TAG24 für Euch das Fest-Programm nochmal zusammengefasst.