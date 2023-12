2024 wird es im Südwesten politisch spannend: Das sind die Gründe dafür!

In Baden-Württemberg stehen 2024 wichtige Abstimmungen an. © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa

Nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf, wie es so schön heißt. Im kommenden Jahr stehen am 9. Juni wichtige Abstimmungen an: Nicht nur die Europawahl, sondern zeitgleich auch die Kommunalwahlen, bei denen die Gemeinderäte in den 1101 Städten und Gemeinden und die Kreisräte in den 35 Landkreisen gewählt werden sollen.

Diese Wahlen gelten als Stimmungstest, Themen wie Migration dürften hier durchschlagen. Angesichts der Umfragewerte haben die Grünen im Land Grund zum Zittern. Auch die Landtagswahlen in einigen ostdeutschen Bundesländern könnten 2024 auf das Land ausstrahlen: Die AfD ist stark wie nie.

2025 steht dann die Bundestagswahl an, im Frühjahr 2026 folgt die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wie viel Zeit bleibt zwischen den Wahlkämpfen noch für konkrete Sachpolitik?