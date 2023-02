Als Narren verkleidet und mit brennenden Fackeln beworfen

Emmendingen - Zwei Menschen in Karnevalskostümen sind in Emmendingen von einer Gruppe mit brennenden Fackeln angegriffen worden.

Die Opfer waren als Narren verkleidet. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Die beiden Opfer seien als Narren verkleidet auf der Kirchstraße unterwegs gewesen, was einer an ihnen vorbeilaufenden Gruppe offenbar nicht gefallen habe, teilte die Polizei am Samstag mit.

Zunächst kam es demnach zu massiven Beleidigungen gegen die beiden "Narren" durch die drei Männer.

Dabei habe die Gruppe ihre Missachtung gegenüber dem Fastnachtsfest zum Ausdruck gebracht. Das Trio verfolgte die Opfer und bewarf sie schließlich mit brennenden Fackeln.

Warum sie mit brennenden Fackeln herumliefen, ist nach den Angaben Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden Karnevalisten flüchteten den Angaben zufolge in einen Hauseingang. Verletzt wurden sie nicht.