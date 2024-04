Nach Großbrand im Europa-Park: Fahrgeschäfte starten wieder voll durch!

Hoch hinaus geht es wieder im Europa-Park Rust. © Philipp von Ditfurth/dpa

Die neu aufgebaute Familienachterbahn "Alpenexpress Enzian" und die wiederaufgebaute "Tiroler Wildwasserbahn" drehten schon am heutigen Freitag mit Besuchern ihre Runden - zweieinhalb Wochen früher als geplant.

Demnach würden die beiden Bahnen in der Regel ab dem späten Vormittag in Betrieb gehen. Schon am gestrigen Donnerstag durften ausgewählte Jahreskarteninhaber spontan mit den beiden Bahnen fahren, nachdem es technische Probleme mit der ebenfalls neuen Achterbahn "Voltron Nevera" gab.

Der Start von "Voltron Nevera" für alle Besucher des Parks in Rust bei Freiburg verlief am Freitag der Sprecherin zufolge nach Plan. Es habe im Laufe des Vormittags kleine Nachjustierungen an der Bahn gegeben.

Am Morgen stürmten Hunderte Fans in den ebenfalls neu eröffneten Themenbereich Kroatien zum Eingang der Achterbahn. Auf Videos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Parkmitarbeiter die begeisterten Menschen bremsen mussten.