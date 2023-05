Stuttgarter aufgepasst: Diese Partys dürft Ihr am Wochenende nicht verpassen!

Stuttgart - Ihr wollt es am Wochenende krachen lassen, wisst aber noch nicht wo? Wir zeigen Euch die anstehenden Partys mit Tanz-Garantie in Stuttgart .

Viele feierfreudige Stuttgarter versammeln sich wieder an diesem Wochenende in der Innenstadt. © Christoph Schmidt/dpa

Der Club Marquardts bietet eine 1300 Quadratmeter große Party-Location direkt in der Stuttgarter Innenstadt. Neben sechs Bars könnt Ihr Euch auch auf exklusive VIP-Bereiche freuen.

Zum Tanzen stehen Euch am Freitagabend drei Floors mit angesagten DJs zur Verfügung. Von Elektro über Retro bis Hip-Hop ist für jeden etwas dabei.

Doch nicht nur die Musik dürft Ihr Euch nicht entgehen lassen. Im Club erwartet Euch zudem eine spezielle Audio-Anlage sowie eine einzigartige LED-Technik, die es in ganz Europa nur ein Mal gibt.

Ihr wollt die fette Party nicht verpassen? Dann kommt am Freitag (19. Mai) ab 20 Uhr in den Club Marquardts in der Königstraße 22. Ab 16 Jahren dürft Ihr rein.