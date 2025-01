Zwei Tote bei Schüssen in Firma! Täter weiter auf der Flucht, SEK im Einsatz

Von Robin Wille

Bad Friedrichshall - Bei Schüssen in einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall im Norden Baden-Württembergs sind nach Polizeiangaben zwei Männer getötet worden. Ein weiterer Mann sei lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, die Fahndung nach ihm laufe, hieß es am Abend von der Polizei. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus.