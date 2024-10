Computer in der Gefängniszelle? Hier können Häftlinge bald im Netz surfen!

Stuttgart - Häftlinge in Baden-Württemberg sollen künftig in ihren Gefängniszellen im Internet surfen können.

In Berlin können Häftlinge in drei Gefängnissen im Internet surfen. © Jörg Carstensen/dpa

Das sogenannte Haftraummediensystem soll in einer Anstalt des offenen Vollzuges in Ulm und einer Anstalt des Frauenvollzuges in Schwäbisch Gmünd getestet werden, wie ein Sprecher des Justizministeriums mitteilte. Wann das Pilotprojekt startet, stand zunächst nicht fest. Derzeit laufe das Vergabeverfahren.



Angekündigt hatten das Pilotprojekt im Herbst 2022 die Koalitionsfraktionen CDU und Grüne sowie das Justizministerium.

Es sollte in diesem Jahr starten. Gefangenen soll mit dem Pilotprojekt nach verbüßter Strafe auch die Rückkehr in die Gesellschaft erleichtert werden.

200.000 Euro wurden für den Modellversuch "Resozialisierung durch Digitalisierung" veranschlagt.