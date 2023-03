Eltern aufgepasst: Sozial- und Erziehungsdienst streikt nächste Woche!

Stuttgart - Eltern von Kita-Kindern müssen sich am kommenden Mittwoch in Baden-Württemberg auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Im Sozial- und Erziehungsdienst wird am Mittwoch gestreikt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat zum Internationalen Frauentag (8. März) zu Warnstreiks mit dem Schwerpunkt im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Die Gewerkschaft erwarte mehr als 6000 Beschäftigte. Es könnte der bisher größte Streiktag im Bundesland werden, hieß es.

So werden allein in Stuttgart wohl zwei Drittel der Kitas geschlossen bleiben, wie ver.di mitteilte. Auch in den Landkreisen Ludwigsburg, Böblingen, Heilbronn und Rems-Murr soll gestreikt werden.

Neben dem Sozial- und Erziehungsdienst sei hier auch die Verwaltung mit Bädern, Service und Kontrolleure der SSB betroffen. Im Fahrdienst solle es aber keine Ausfälle geben, sagte der Sprecher. Ausschließlich im Sozial- und Erziehungsdienst werde am Mittwoch in Karlsruhe, Freiburg, Mannheim, Ulm und Aalen gestreikt.

Bereits seit Wochen bekommen viele Bürgerinnen und Bürger Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu spüren. ver.di und der Beamtenbund dbb wollen damit ihre Forderungen in der laufenden Tarifrunde für die Kommunen und den Bund untermauern.