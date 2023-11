Erster Schneefall im Alb-Donau-Kreis sorgt für Verkehrschaos!

Starker Schneefall auf der B312 bei Oberstetten auf der Schwäbischen Alb sorgte für schlechte Sicht. © Thomas Warnack/dpa

Im Osten von Baden-Württemberg waren die Bedingungen am Sonntag sowie in der Nacht auf Montag perfekt. Die ersten Schneeflocken fielen und umhüllten die Bäume in einen weißen Schleier. Und auch auf dem Feldberg hat es geschneit.

Der erste Schneefall dieses Winters sorgte jedoch auch für Unruhen im Straßenverkehr.

In Laichingen kam es am Sonntag aufgrund der Witterungsbedingungen zur Kollision zwischen zwei Autos auf der Landstraße 230.