Ferienzeit im Ländle startet heute: Alles, was jetzt wichtig ist!

Stuttgart - Am heutigen Mittwoch, dem letzten Schultag vor den Sommerferien, werden an den Schulen im Südwesten die Zeugnisse ausgegeben. Fünf Dinge, die zum Beginn der Sommerferien wichtig sind.

Schülerinnen und Schüler im Ländle freuen sich auf die kommenden Wochen. © Felix Kästle/dpa

Wenn am Mittwochmittag an den rund 5300 Schulen in Baden-Württemberg die Schulglocke zum vorerst letzten Mal erklingt, beginnen für knapp 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler sowie für rund 140.000 Lehrerinnen und Lehrer die Sommerferien. Diese dauern auch in diesem Jahr gut sechs Wochen.

Wenn dann auch zwei Tage später in Bayern das Schuljahr endet, sind alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland für einige Tage zeitgleich in den Ferien. Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist im Südwesten dann wieder am 9. September.