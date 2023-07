Festival-Besucher will Grillschale anzünden und geht in Flammen auf

Riedhausen - Es begann harmlos und endete mit einem Schock! Ein Festival-Besucher hat sich in Riedhausen (Kreis Ravensburg) beim Anzünden einer Grillschale versehentlich selbst in Flammen gesetzt und sich dabei schwere Verbrennungen zugezogen.

Für einen jungen Festival-Besucher endete eine leichtsinnige Aktion mit Verbrennungen zweiten Grades. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Infolge einer Unachtsamkeit bei der Benutzung eines Grills trug ein 21-jähriger Besucher des Woodstoig Festivals am gestrigen Samstagnachmittag gegen 14.17 Uhr schwere Verletzungen davon und musste in ärztliche Behandlung.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, habe der junge Mann das Stück Stoff in der einen und einen Benzinkanister in der anderen Hand gehalten. Als er den Fetzen in die Glut warf, entwickelte sich eine Stichflamme.



Vermutlich aus Schreck habe sich der Festival-Besucher versehentlich Benzin aus dem Kanister auf sein T-Shirt gekippt, welches sich sofort entzündete.