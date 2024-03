Grausam! Siebenköpfige Katzenfamilie ausgesetzt, doch die Miezen haben Glück

Mannheim - Eine Mutter und ihr zweijähriger Sohn fanden auf einem Spielplatz in Mannheim eine ausgesetzte Katzenfamilie.

Die Polizei brachte die Familie in ein Tierheim. © Polizeipräsidium Mannheim

Neben der Mülltonne am Spielplatz in der Stolberger Straße bemerkte die Mutter einen Wäschekorb, der mit Aluminiumfolie und Klebeband verpackt war und aus dem lautes Miauen zu hören war, teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Darin: fünf Katzenbabys samt Eltern. Die Babys wirken ihrem Fell nach wie eine Mischung aus den beiden, sodass die Polizei davon ausgeht, dass es sich um eine "komplette Familie" handelt.

Die Katzenfamilie brachte die Mutter und ihr Sohn zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Die verstört-wirkenden Tiere wurden von den Beamten mit einer Mahlzeit und Zuwendung versorgt und ins Tierheim gebracht.