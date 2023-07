Hochzeits-Show gerät aus den Fugen: Elf Verletze

Reutlingen - Eine Hochzeitsfeier in Reutlingen hat ein unerwartetes Ende genommen. Im Zuge einer Bengalo-Show wurden mehrere Menschen verletzt.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde bei einer Hochzeitsfeier in Reutlingen angefordert. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Insgesamt elf Personen sind am Samstagabend auf einer Hochzeitsfeier in der Ferdinand-Lasalle-Straße in Reutlingen leicht verletzt worden.

Der Vorfall habe sich nach Polizeiangaben gegen 22.50 Uhr ereignet, als elf Gäste dem Hochzeitspaar im Freien eine "Bengalo-Show" vorführten.

Diese lief jedoch gehörig aus dem Ruder. Durch die unsachgemäße Handhabung, möglicherweise in Kombination mit dem einsetzenden Regen, verursachten die Rauchfackeln Brandverletzungen bei den Agierenden.

Die leicht verletzten Personen im Alter von 25 bis 47 Jahren wurden durch ein Großaufgebot des Rettungsdienstes zur ambulanten Behandlung in umliegende Kliniken gebracht bzw. hatten sich teilweise schon selbständig in eine Klinik begeben.