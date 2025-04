Letzte Option für verzweifelte Mütter: Wie viele Kinder landen im Südwesten in der Babyklappe?

Karlsruhe - Sie sind eine Notlösung für Mütter in verzweifelter Lage: In Baden-Württemberg werden immer wieder Neugeborene anonym in Babyklappen abgegeben. Im März etwa ein Junge in einer Babyklappe in Singen (Kreis Konstanz).

Die Zahl der anonymen Übergaben sei in den vergangenen Jahren sehr konstant geblieben, bei einem bis zwei Kindern pro Jahr.

Die erste Babyklappe Baden-Württembergs wurde vom Diakonischen Werk in Karlsruhe gemeinsam mit der Hardtstiftung 2001 ins Leben gerufen. Laut einer Sprecherin wurden seither 31 Kinder abgegeben. 2024 sei ein Junge aufgenommen worden.

Doch einige Babyklappen bleiben auch über Jahre leer. Im Weraheim, einem Mutter-Kind-Haus in der Landeshauptstadt Stuttgart , wurde weder 2023 noch 2024 ein Baby abgegeben. Die Zahl sei sehr schwankend, sagte eine Sprecherin.

In der 2012 eröffneten Babyklappe am Medizin-Campus-Bodensee in Friedrichshafen gehen die Zahlen zurück, wie eine Sprecherin erklärte. 2024 und 2023 seien keine Babys abgegeben worden. Auch dort liefere die anonyme Geburt eventuell die Erklärung, erklärte eine Sprecherin.

"Dabei muss die Frau keine Angaben zu ihrer Person machen und in der Patientenakte wird ein Pseudonym eingetragen." Die anonyme Geburt sei ein Angebot an schwangere Frauen, ihnen in ihrer scheinbar ausweglosen Situation zu helfen und das Leben von Findelkindern zu retten.

"In den Jahren 2023 und 2024 hat eine Frau diese Option im Klinikum Friedrichshafen genutzt."