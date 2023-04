Letztes AKW im Südwesten geht vom Netz: Wichtige Fragen zum historischen Ereignis

Neckarwestheim - Die EnBW will einen Schlussstrich unter die Atomzeitära ziehen. Da kam ihr die Politik mit der Laufzeitverlängerung für den Meiler in Neckarwestheim in die Quere. Nun führt kein Weg mehr am Ausstieg vorbei.

Das wird laut dem Chef der EnBW-Kernkraftsparte, Jörg Michels, relativ kurzfristig entschieden - abhängig von den dann aktuellen Marktgegebenheiten. Daher wisse man auch noch nicht, welche Schicht die Abschaltung durchführt. In dem Kraftwerk arbeiten den Angaben nach jeweils 12 bis 15 Mitarbeiter in drei Schichten.

Letztlich wie bei jeder Revision, also den regelmäßigen Kontrollen - nur dass das Atomkraftwerk (AKW) danach nicht mehr hochgefahren wird. Zuerst wird die Reaktorleistung kontinuierlich abgesenkt, indem sogenannte Steuerstäbe in den Reaktorkern eingeführt werden.

Am 15. April soll Block 2 vom Netz gehen. © Bernd Weißbrod/dpa

Wegen der Laufzeitverlängerung musste umgeplant werden, neue Verträge mit Drittfirmen wurden nötig. Michels sprach davon, dass sich alles "mindestens drei Monate" verschiebe.

Wenn mit den Abbautätigkeiten schließlich begonnen werden kann, werden zuerst die 193 Brennelemente aus dem Reaktordruckbehälter entfernt und in das benachbarte Lagerbecken überführt.

Mit der Zeit werden dann zum Beispiel die nuklearen Systeme dekontaminiert, Hauptkühlmittelleitungen demontiert und die Einbauten des Reaktordruckbehälters zerlegt.

Die EnBW hat Reststoffbearbeitungszentren in Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) und Neckarwestheim gebaut. So würden Abbau und Entsorgung voneinander entkoppelt, was die Vorgänge beschleunige, sagte Michels.

Das Gros des radioaktiven Mülls wird nach seinen Angaben an Ort und Stelle dekontaminiert. Am Ende bleibt demnach nur ein kleiner Anteil an radioaktiv belastetem Material übrig.

Alles in allem rechnet der Konzern nach den Erfahrungen mit seinen anderen vier schon abgeschalteten Meilern damit, dass der nukleare Rückbau in 10 bis 15 Jahren abgeschlossen sei.

Dann stehen noch Gebäude auf dem Gelände, die eventuell abgerissen werden müssen. Was auf dem Areal später passieren soll, ist laut Michels noch unklar.