Moped kracht mit Peugeot zusammen: 15-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Kißlegg - Er hat es leider nicht geschafft! Ein junger Mann war am Donnerstag in Kißlegg (Landkreis Ravensburg) mit seinem Moped verunglückt. Nun vermeldeten die Ärzte seine Todesnachricht.

Der verunglückte Teenager wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Nach einem Verkehrsunfall auf der L 265 zwischen Kißle gg und Gottrazhofen ist ein 15-jähriger Mopedfahrer am heutigen Freitag in den frühen Morgenstunden an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

Rückblick: Der Teenager war am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr mit seinem Zweirad auf dem Gemeindeverbindungsweg von Unterhorgen kommend unterwegs und bog an der Einmündung auf die Landesstraße ein.

Dabei übersah er laut Polizeiangaben den 55-jährigen Lenker eines Peugeot, der auf der L 265 in Richtung Gottrazhofen unterwegs war.

Dieser versuchte noch, dem in die Straße einfahrenden Mopedlenker auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 15-Jährige auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und anschließend auf die Straße geschleudert.