28.03.2025 10:05 Seltenes Naturschauspiel am Himmel: Freie Sicht im Südwesten?

Am Samstag kommt es zu einer partiellen Sonnenfinsternis. Ob man am Himmel über Baden-Württemberg wohl was sehen kann?

Von Anika von Greve-Dierfeld Heilbronn/Überlingen - Am Samstag kommt es zu einem seltenen Naturschauspiel. Ob interessierte Beobachterinnen und Beobachter im Südwesten etwas davon mitkriegen, hängt vom Wetter ab.

In ganz Deutschland kann das Phänomen betrachtet werden. Das Wetter ist dabei jedoch ausschlaggebend. © Axel Heimken/dpa Zwischen 11.22 und 12.59 Uhr kommt es zu einer partiellen Sonnenfinsternis. Dann schiebt sich der Mond ein bisschen über die Sonne und verdeckt sie zum Teil. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sieht das Wetter im Ländle jedoch nicht gut aus. Ausgerechnet am Samstag werde mit starker Bewölkung, überwiegend bedecktem Himmel und teils schauerartigem Regen gerechnet. "Es gibt wenig Wahrscheinlichkeit, etwas am Himmel zu sehen", sagte ein DWD-Experte. Erst in der Nacht zum Sonntag gehe die Bewölkung zurück. Baden-Württemberg Chemieunfall nahe deutscher Grenze: Fenster und Türen geschlossen halten! "Wir hoffen auf ein Wolkenloch", sagte ein Sprecher vom Science Center Experimenta. Besucher könnten dann durch Teleskope die partielle Sonnenfinsternis selbst beobachten. Der Mond schiebt sich bei einer partiellen Sonnenfinsternis vor die Sonne. (Archivbild) © Axel Heimken/dpa Kleiner Trost, wenn wegen Wolken daraus nichts wird: Es gibt seinen Angaben zufolge einen Livestream zu einer anderen Sternwarte. Und wer dieses Himmelsereignis ganz verpasst, darf auf kommendes Jahr hoffen: Die nächste Teil-Sonnenfinsternis wird für den 12. August 2026 erwartet.

