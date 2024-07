Deutschland siegte gegen Dänemark im EM-Achtelfinale, doch in Heilbronn soll das gemeinschaftliche Fußballgucken von "Sieg Heil"-Rufen überschattet worden sein. © Sebastian Willnow/dpa

Sie sollen "Sieg Heil" gerufen haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Wie viele Menschen an den Rufen in einem Heilbronner Biergarten am Samstag beteiligt gewesen waren, ist noch unklar.