Einstiger Flüchtling wird Rathauschef: Erster syrischer Bürgermeister in Baden-Württemberg

Mit einer absoluten Mehrheit von 55,41 Prozent gewann der 29-Jährige die Wahl, die am 2. April in Ostelsheim stattfand. Hiermit gilt er als der erste syrische Bürgermeister in Baden-Württemberg. Bei der Wahl sei er zwar parteiunabhängig angetreten, im Privaten gehöre Alshebl jedoch zu den Grünen, wie er auf Social Media verriet.

Der neue Rathaus-Chef hat eine bewegte Vergangenheit. In seinem damaligen Heimatort Suwaida in Syrien herrschte Krieg. Im Jahr 2015 floh er schließlich nach Deutschland.

Der damals 21-Jährige ließ sich im Nordschwarzwald nieder. Dort lernte er Deutsch, beendete eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Im Anschluss erwarb er die deutsche Staatsbürgerschaft, wie der SWR mitteilte.



Laut eigenen Aussagen arbeite er bereits seit sieben Jahren in der Verwaltung des Rathaus Althengstett (Landkreis Calw). Nun werde Alshebl nach Ostelsheim ziehen, so der neue Bürgermeister auf Instagram.



Der Rathaus-Chef erklärte: "Ich möchte mittendrin sein und nicht nur dabei. Ich möchte am Ort teilhaben und kein 'Draußenbürgermeister' sein."