Verletzte bei Schüssen in Juweliergeschäft! Polizei fahndet nach Räuber-Duo

Sinsheim - Ein Räuber-Duo hat es am Mittwoch auf ein Juweliergeschäft im baden-württembergischen Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis). Doch der Überfall verlief für beide nicht nach Plan. Ein Ladenmitarbeiter schlug die mutmaßlichen Täter in die Flucht.

Im weiteren Verlauf wandten sich beide Ganoven mit den Worten "Überfall" an den Mitarbeiter des Geschäfts, in dem mit Gold, Silber sowie anderen Edelmetallen gehandelt wird - und feuerten zudem mehrere Patronen mit einer Schreckschusswaffe ab.

Derartige Angriffe kamen in jüngster Vergangenheit vermehrt in der Region vor. Zum Jahreswechsel war ein Juweliergeschäft in der rund 30 Kilometer südöstlich von Sinsheim gelegenen Großstadt Heilbronn attackiert worden. An nur einem Wochenende hatten Unbekannte die Schaufensterscheibe eingeschlagen und so mehrere Ringe gestohlen.

Ob die Taten im Zusammenhang mit dem aktuellen Raubüberfall stehen, ist bislang noch unklar. Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.