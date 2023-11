Stadt Weinheim hat neue Ehrenbürgerin

Krimiautorin Ingrid Noll (88) kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. © Sebastian Gollnow/dpa

Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der Gemeinderat hatte sich schon am 12. Juli dieses Jahres mit einem einstimmigen Beschluss dazu entschieden, diese Ehrenbürgerwürde zu verleihen.

Zu den Ehrengästen zählte auch der Präsident des Landeskriminalamtes, Andreas Stenger (60). Das passt, denn Noll ist Ehren-Hauptkommissarin der Mannheimer Polizei.

Ihr Debütroman "Der Hahn ist tot" erschien 1991 und wurde sofort ein großer Erfolg. Bisher sind 21 Bücher erschienen.

Die 88-Jährige gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Krimi-Autoren der Gegenwart. Ihre Bücher wurden in 27 Sprachen übersetzt und zum Teil mit prominenten Schauspielern verfilmt. Viele Noll-Romane spielen im Rhein-Neckar-Raum, zum Beispiel in Heidelberg, Mannheim oder Ladenburg, und in ihrer Heimatstadt Weinheim.