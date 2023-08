Starkes Unwetter bei CSD Mannheim: So war die feucht-fröhliche Parade

Mannheim - Der Christopher Street Day (CSD) in Mannheim fiel wortwörtlich ins Wasser! Die grauen Regenwolken hatten sich schon angedeutet, trotzdem überraschte der Starkregen tausende Feiernde.

Am Mittag zog sich langsam der Himmel zu. © TAG24/Johanna Baumann

Im diesjährigen Ablauf der Parade wurden einige Änderungen vorgenommen. Der CSD in der zweitgrößten Stadt des Südwestens startete um 12 Uhr mit einer Kundgebung an der Augustaanlage am Wasserturm. Unter dem Motto "Lauter und stolzer - Queer sein ist kein Verbrechen" wurde die Stimmung der Besucher eingeheizt.

Ausgelassen und laut ging der Marsch dann am Wasserturm vorbei und über die Fußgängerzone in Richtung Paradeplatz. Gegen 13.15 Uhr zog sich der Himmel über den Mannheimer Quadraten aber zu.

Aufgrund des Unwetters - bestehend aus Starkregen und Gewitter - kam der Umzug annähernd zum Stillstand.

Daraufhin stellten sich einige enttäuschte Besucher unter kleine Dachvorsprünge und harrten aus. Viele Feiernde ließen sich jedoch nicht vom Regen aufhalten. Gegen 14 Uhr stand dennoch fest: Die Parade wird vorzeitig abgebrochen!

Laut des Organisators Dennis Sommer waren insgesamt 2500 Teilnehmende sowie 15.000 bis 20.000 Zuschauende unterwegs, als die enttäuschende Nachricht bekannt gegeben wurde.