Statistik im Südwesten: Jüngste Bevölkerung aller Flächen-Länder

Stuttgart - Die Menschen in Baden-Württemberg waren im vergangenen Jahr durchschnittlich jünger als in den anderen Flächenländern Deutschlands.

Baden-Württemberg weist eine der jüngsten Bevölkerungen auf. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Im Südwesten lag das Durchschnittsalter Ende 2022 bei 43,8 Jahren, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte.

Lediglich in den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen seien die Menschen im Schnitt jünger gewesen. Mit durchschnittlich 47,9 Jahren war die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt demnach am ältesten.

Laut Statistischem Landesamt war die in den vergangenen Jahren zeitweise starke Zuwanderung gerade auch jüngerer Menschen aus dem Ausland einer der Gründe dafür, dass Baden-Württemberg verglichen mit den anderen Bundesländern eine der jüngsten Bevölkerungen aufweist.

Dennoch waren die Menschen demnach in Baden-Württemberg Ende 2022 durchschnittlich rund neun Jahre älter als noch 1970.