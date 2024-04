Steigende Kriminalität: Innenminister Strobl benennt die Gründe

Stuttgart - Innenminister Thomas Strobl (63, CDU) führt die zunehmende Kriminalität in Baden-Württemberg auf die wirtschaftliche Entwicklung und die starke Zuwanderung zurück.

Thomas Strobl (63, CDU) gab ein Statement zur steigenden Kriminalität im Land. © Bernd Weißbrod/dpa

Es seien einfach zu viele Flüchtlinge unkontrolliert ins Land gekommen, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag bei der Vorstellung der offiziellen Kriminalitätsstatistik für den Südwesten. Bei Straftaten im öffentlichen Raum war demnach im Jahr 2023 jeder siebte Tatverdächtige ein Geflüchteter - die Zahl stieg im vergangenen Jahr um 55 Prozent.



Asylbewerber und Geflüchtete würden überproportional viele Straftaten begehen, so Minister Strobl - das liege aber unter anderem daran, dass viele junge Männer darunter seien und diese in bestimmten Bereichen immer häufiger in der Kriminalitätsstatistik auftauchten.

Die Ursachen seien immer komplex und nicht monokausal, so Strobl. Schier die große Zahl an Migranten, die zuletzt ins Land gekommen seien, führe dazu, dass junge Menschen nicht mehr integriert werden könnten, die Sprache nicht mehr lernten, kritisierte er. Dann sei die Gefahr, dass jemand kriminell werde, sehr viel höher.