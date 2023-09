Tödliche Messerattacke in Wiesloch: Neue Erkenntnisse zur Bluttat

Die Polizei sperrte den Tatort im nordbadischen Wiesloch weiträumig ab. © -/Rene Priebe/dpa

Der Mann habe das Messer nach seiner Flucht aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch aus der Auslage eines Kaufhauses genommen, dort geschah wenig später die Tat, teilte die Staatsanwaltschaft Heidelberg am heutigen Montag weiter mit.

Laut Polizeiangaben war die Frau wohl ein Zufallsopfer. Den Ermittlungen zufolge kannten sich der mutmaßliche Täter und das Opfer nicht.

Der aus Somalia stammende 33 Jahre alte Verdächtige lebe seit 2014 in Deutschland. Gegen ihn war nach der Tat ein Unterbringungsbefehl erlassen worden.

Seither sitzt er wieder im PZN Wiesloch. Der mutmaßliche Täter soll jedoch in die Psychiatrie Weinsberg verlegt werden. Wann genau der 33-Jährige dorthin komme, sei noch unklar. Die Einrichtung in Weinsberg gehört ebenso wie das PZN in Wiesloch zu den sieben Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg.