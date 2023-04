Tödliche Schüsse in Asperg: SEK nimmt Mann fest

Asperg (Baden-Württemberg) - Nach den tödlichen Schüssen in Asperg hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei einen Mann festgenommen.

Mitarbeiter der Spurensicherung sind am Tatort unterwegs. © Bernd Weißbrod/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag weiter sagte, wurde der Mann am frühen Samstagabend an einem Wohnhaus abgeführt.

Es gebe einen Zusammenhang zu der Bluttat vom frühen Samstagmorgen, bei der ein 18-Jähriger getötet und ein weiterer 18-Jähriger schwer verletzt worden war.

Ob der Festgenommene tatverdächtig ist, wollte der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen.