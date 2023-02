Traditionelle Bräuche: Narren verabschieden sich von der Fasnacht

Freiburg - Die Geldbeutel sind leer, das närrische Treiben ist vorbei: Mit zahlreichen Bräuchen haben sich die Narren im Südwesten am Aschermittwoch von der Fastnacht verabschiedet.

Die Geldbeutel, die sich zur Narrenzeit vollständig geleert haben, werden in einem Brunnen oder Bach gewaschen und anschließend zum Trocknen aufgehängt. © Patrick Seeger/dpa

Unter anderem in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis), Freiburg, Wolfach (Ortenaukreis) und Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) wuschen sie wehklagend ihre leeren Geldbeutel aus.

"Fastnacht kostet viel Geld, das ist die einzige Zeit im Jahr, in der man die Geldbeutel waschen kann", sagte Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. In Furtwangen wird am Aschermittwoch außerdem traditionell der Narrenbaum gefällt.

In Freiburg lud die Zunft der Fuhrleute nach der Geldbeutelwäsche auf dem Rathausplatz zum traurigen Umtrunk, in anderen Hochburgen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht gehört ein traditionelles Schnecken- oder Fischessen zum Aschermittwoch.

"Das prägt einen echten Narren schon", meinte Wehrle. Er blickte mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das Ende der fünften Jahreszeit.