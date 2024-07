Transport von Marine-U-Boot: Sperrungen von Autobahnen stehen bevor!

Sinsheim/Heilbronn - Kurz vor der Ankunft des ausgemusterten Marine-U-Bootes U17 in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) muss die A6 für den Schwertransport nachts zeitweise gesperrt werden.

Der Transport führt zu mehreren Sperrungen. © Uwe Anspach/dpa

So wird in der Nacht auf Sonntag die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sinsheim Süd und Heilbronn/Untereisesheim von voraussichtlich Mitternacht bis 5 Uhr in beide Richtungen gesperrt, wie die Autobahngesellschaft ViA6West mitteilte.

Entsprechende Umleitungen seien ausgeschildert.

Das 350 Tonnen schwere U-Boot wurde in den vergangenen Wochen auf dem Neckar und an Land von Speyer in Richtung Sinsheim transportiert.

Dort soll U17 laut den Organisatoren von den Technikmuseen Sinsheim Speyer am 28. Juli ankommen. In Sinsheim soll das U-Boot ab Sommer 2025 im Museum ausgestellt werden.

Für den Transport mit dem Tieflader wird die A8 zudem in der Nacht auf Sonntag in der kommenden Woche zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim-Steinsfurt ebenfalls von voraussichtlich Mitternacht bis 5 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Dies teilte Via6West weiter mit.