Tennisanlage mit rund 70.000 Litern unter Wasser gesetzt

Neresheim - Hier wird so schnell kein Sport mehr stattfinden! Unbekannte haben in Neresheim (Ostalbkreis) eine Tennisanlage mit schätzungsweise 70.000 Litern Wasser überschwemmt.

Unbekannte haben im schwäbischen Neresheim eine Tennisanlage unter Wasser gesetzt. (Sy,bolbild) © Wolfgang Kumm/dpa

In der Nacht auf Sonntag trieben Vandalen ihr Unwesen auf der Tennisanlage in der Dischinger Straße in Neresheim.

Laut Polizeiangaben drehten die Täter mehrere Wasserhähne auf, sodass die beiden Tennisplätze mit geschätzten 70.000 Litern Wasser überflutet wurden. Zudem richteten sie Schaden an einer Ergebnistafel an.

Es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.