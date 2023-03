Verdi ruft zu Streiks auf: Großer Ärger für viele Flugreisende im Südwesten!

Stuttgart - Geduldsprobe für Urlauber und Geschäftsreisende: Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Freitag zu ganztägigen Warnstreiks an den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden aufgerufen.

Der Terminal 1 des Flughafens Stuttgart ist fast menschenleer. © Marijan Murat/dpa

Es sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen oder Flugstreichungen zu rechnen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in Stuttgart mit. Ob ein regulärer Flugbetrieb an den beiden Flughäfen möglich sein wird, war zunächst unklar.

Der Stuttgarter Flughafen wollte bis zum Nachmittag darüber informieren, inwiefern ein regulärer Flugbetrieb stattfinden könne, wie eine Sprecherin mitteilte. Der Flughafen in Karlsruhe/Baden-Baden konnte zunächst keine Auskünfte geben.

In Stuttgart werde bei zwei Dienstleistern gestreikt, die in der Luftsicherheit sowie der Fluggast- und Warenkontrolle tätig seien. Auch Beschäftigte der Unternehmen, die Bodenverkehrsdienste erbringen, sowie Beschäftigte der Betreibergesellschaft des Flughafens seien zum Streik aufgerufen, teilte Verdi weiter mit.

In Karlsruhe/Baden-Baden werde bei einer Firma gestreikt, die für die Passagierkontrolle zuständig sei.

Hintergrund für die Warnstreiks sind laut Verdi Verhandlungen zur Bezahlung in der Luftsicherheitsbranche sowie der Tarifstreit im öffentlichen Dienst.