War 2023 wirklich so schlecht? So viele Sozialwohnungen sind im Ländle entstanden!

Stuttgart - Die Zahl der Sozialwohnungen in Baden-Württemberg ist auch 2023 leicht gestiegen.

Auch in Stuttgart hat der Bau von Sozialwohnungen oberste Priorität. (Archivbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach einem Tiefstand im Jahr 2021 zählte das zuständige Wohnungsbauministerium Ende vergangenen Jahres 53.600 Sozialwohnungen.

"Die von uns eingeleitete Trendwende hält in jedem Fall an, das ist sehr erfreulich", sagte Bauministerin Nicole Razavi (CDU) der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" am heutigen Samstag.

Im vergangenen Jahr wurden mit Hilfe der Wohnbauförderung 2602 neue Sozialwohnungen für Menschen mit Wohnberechtigungsschein geschaffen.

Das sind rund 20 Prozent mehr als im Jahr davor (2167) und nahezu doppelt so viele wie noch im Jahr 2019 (1334).

Sie wurden nicht alle neu gebaut, die Landesförderung gibt es auch für Wohnungen im Bestand. Voraussetzung für die Fördermittel ist, dass sich die Bauherren für einen bestimmten Zeitraum zu einen Abschlag auf die ortsübliche Vergleichsmiete verpflichten.