Wegen drohender Bildungskatastrophe: Kommt die Kindergartenpflicht in Baden-Württemberg?

Eine prall gefüllte Garderobe in einer Kita. © Armin Weigel/dpa

Erst am Dienstag ergab die sogenannte Iglu-Studie, dass jeder vierte Viertklässler in Deutschland beim Lesen nicht mehr das Mindestniveau erreicht. Nun wird in Baden-Württemberg über eine Idee diskutiert, die es in sich hat. Sie lautet: Wer als Vorschulkind Probleme mit der Sprache hat, muss früher in die Schule.

Die grün-schwarze Koalition zeigt sich jedenfalls offen für den Gedanken einer vorgezogenen Einschulung bei Sprachproblemen. "Ausschließen tue ich mal sicher gar nichts", sagte Winfried Kretschmann (75) am Dienstag in Stuttgart."Wie weit das konkretisiert wird, muss man dann sehen."

Derzeit würden bereits durchschnittlich rund 95 Prozent der Vorschulkinder einen Kindergarten besuchen, sagte er. Da müsse man schauen, wie man eine Verbindlichkeit herstelle.

"Ob man dann formell die Schulpflicht ändert, muss man erstmal klären." Das wäre dann auch vielmehr eine "Kindergartenpflicht", sagte Kretschmann.