Wie im Action-Film: Jugendliche wollen jungen Ladendieb aus Polizeiauto befreien

Böblingen - Viel Aufregung um Kinder-Diebe! Drei junge Leute haben in Böblingen einen Elfjährigen, der ein Parfüm gestohlen hatte, aus einem Streifenwagen ziehen wollen.

Als der mutmaßliche Täter im Polizeiauto saß, unternahmen Freunde des Jungen den Versuch, diesen wieder aus dem Fahrzeug zu ziehen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Laut Polizeiangaben sollen eine 13- und eine 18-Jährige sowie ein 14-Jähriger am gestrigen Donnerstagabend gegen 19.25 Uhr in Böblingen den Versuch unternommen haben, einen Elfjährigen aus einem Streifenwagen zu befreien.

Das Kind sollte zur Personalienfeststellung zum Polizeirevier gebracht werden. Grund: Er soll im Verdacht stehen, an einem Ladendiebstahl beteiligt gewesen zu sein.

Der Elfjährige und der 14-Jährige waren zuvor gegen 18.25 Uhr von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie sie gemeinschaftlich aus einem Drogeriemarkt in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee ein Parfüm entwendeten. Die mutmaßlichen Diebe seien in Begleitung der 13- und der 18-Jährigen gewesen, die außerhalb des Geschäfts warteten.

Richtig Ärger kam allerdings erst außerhalb des Ladens auf: Als sich der Elfjährige im Streifenwagen befand, riss die 13-Jährige eine Fahrzeugtür auf und versuchte gemeinsam mit der 18-Jährigen und dem 14-Jährigen, den Jungen aus dem Auto zu ziehen.