14-Jähriger schnappt sich Auto der Eltern, macht Spritztour mit Bruder (9) und flüchtet vor Polizei

Die Polizei hat den Teenager (14) nach einer kurzen Verfolgungsjagd gestoppt. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Das ging jedoch nicht lange gut und die Folgen sind teuer.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollten Einsatzkräfte am Samstagnachmittag den Fahrer des Autos in der Uhlandstraße kontrollieren.

Am Steuer saß der 14-Jährige, sein neunjähriger Bruder auf dem Beifahrersitz. Der Teenager wollte aber nicht anhalten. Kurze Zeit später kollidierte er dann mit einem geparkten Wagen.

Die Polizei teilte mit, der 14-Jährige habe sich ohne Wissen seiner Eltern den Fahrzeugschlüssel genommen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.