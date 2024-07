57-Jährige nach Brand verstorben: Sie soll die Heizung manipuliert haben

Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) - Tragisches Ende: Eine 57-Jährige, die am vergangenen Samstag zunächst noch lebend aus ihrem brennenden Haus gerettet werden konnte, ist im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Eine manipulierte Heizungsanlage soll das Feuer in dem Einfamilienhaus ausgelöst haben. © 7aktuell.de | P.Neumann

Das teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.

Auch die Brandursache steht inzwischen fest. Nach Angaben der Behörde soll die Frau selbst an dem Feuer Schuld gewesen sein.

Nach einer gründlichen Untersuchung des Brandorts haben Kriminaltechniker "eine vorsätzliche Manipulation im Bereich der Heizungsanlage" als Auslöser für den Brand ermittelt. Diese sei offenbar von der Frau selbst vorgenommen worden, wie es in der Polizeimitteilung hieß.

Das Feuer war am Samstagmorgen in einem Einfamilienhaus in der brandenburgischen Gemeinde Glienicke/Nordbahn ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte entdeckten die 57-Jährige bewusstlos im Obergeschoss des Hauses in der Metzer Straße und reanimierten sie zunächst erfolgreich.