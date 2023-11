Achtjährigen in Toilette gezogen: Polizei prüft Hinweise zu Sexualdelikt

Eberswalde - Für Eltern ist es ein Albtraum: Ein Unbekannter zieht ein Kind (8) in Eberswalde (Landkreis Barnim) plötzlich in ein Toilettenhäuschen. Der Vorwurf: sexueller Missbrauch. Die Polizei will klären, was sich genau abspielte, und hofft auf eine Festnahme.