Amoklauf angekündigt: Polizei sichert Oberschule ab

Polizisten und Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kontrollieren vor der Schule den Eingang. © Christoph Lohse/Blaulichtreport Lausitz

Wie die Polizei mitteilte, hatten Mitarbeiter der Einrichtung an der Schulstraße am Mittwoch eine Kritzelei in einer Toilette entdeckt. Darin wurde mit einer Gewalttat am heutigen Donnerstag gedroht. Die Schule schaltete daraufhin die Polizei ein.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten Ermittlungen kamen die Beamten zu dem Ergebnis, dass keine ernsthafte Gefahrenlage vorliegt. Die Schulleitung entschied daher, den Unterrichtsbetrieb aufrechtzuerhalten.

Vorsichtshalber wurden Sicherheitsmaßnahmen getroffen: Ein privates Sicherheitsunternehmen kontrollierte den Einlass, zusätzlich war die Polizei in den Morgenstunden zur Unterstützung der Lehrkräfte vor Ort.