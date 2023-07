Bauernhof in Brandenburg niedergebrannt: Feuerwehr findet tote Person

Nuthe-Urstromtal (Teltow-Fläming) - Schrecklicher Fund: In der Nacht zu Sonntag ist ein Mensch beim Brand eines Bauernhofs in Brandenburg ums Leben gekommen.

Feuerwehrleute haben bei den Löscharbeiten eine leblose Person im Wohngebäude des Dreiseitenhofs entdeckt (Symbolfoto) © Dominik Totaro/dpa

Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, geriet der Dreiseitenhof in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal aus bislang ungeklärter Ursache gegen 1 Uhr morgens in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr entdeckte bei den Löscharbeiten eine leblose Person in dem Haus im Ortsteil Frankenförde.

Das Wohngebäude des Hofes brannte durch das Feuer komplett aus. Nähere Angaben zur Identität der toten Person konnte die Polizei zunächst nicht machen.