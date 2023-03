Leiche in der Dahme entdeckt: Wer kennt diesen Mann?

Bereits am 16. Februar entdeckten Bootsinhaber gegen 16.45 Uhr den leblosen Körper des Mannes treibend im Wasser am Hafen im Ortsteil Köpenick, teilte die Behörde am Montag mit.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer 030/4664912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei Berlin.