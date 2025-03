03.03.2025 11:22 Wohnhaus explodiert in Neuruppin: Mann stirbt im Krankenhaus

Am Sonntag ist ein 69 Jahre alter Mann nach einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Neuruppin im Krankenhaus verstorben.

Von Thorsten Meiritz

Neuruppin - Am Sonntag ist ein Mann bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Neuruppin ums Leben gekommen. Der Schwerverletzte ist mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen worden. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa Wie die Brandenburger Polizei am Montag mitteilte, wurde der 69-Jährige mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert, wo er später am Tag starb. Seine 68 Jahre alte Frau wurde bei dem Unglück offenbar nicht verletzt, kam zur Untersuchung aber vorsichtshalber ebenfalls in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen gab es in dem Haus im Ortsteil Nietwerder gegen 9.15 Uhr eine Explosion, bei der der Mann sich seine schweren Verletzungen zugezogen hatte. Brandenburg Anschlag auf Israels Botschaft in Berlin geplant: 18-Jährigem drohte bereits Abschiebung Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Einfamilienhaus galt nach der Detonation als einsturzgefährdet. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 150.000 Euro geschätzt. Zur Ursache der Explosion konnte die Polizei aufgrund der Einsturzgefahr noch keine näheren Angaben machen. Kriminaltechniker können den Brandort erst untersuchen, wenn das Haus stabilisiert worden ist.

