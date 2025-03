BMW rast über A10: Beamte trauen bei Kontrolle ihren Augen kaum

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 10 hat die Brandenburger Polizei am Dienstag einen besonders schnellen BMW geblitzt. (Symbolfoto) © Ralf Hirschberger/dpa

Die Beamten postierten sich am gestrigen Dienstag am Autobahndreieck Nuthetal in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder und richteten ihre Messgeräte auf den Verkehr aus, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Bei der Kontrolle wurden insgesamt 182 Verstöße registriert. Ein BMW-Fahrer schoss dabei besonders weit über das Ziel von den erlaubten 120 km/h hinaus.

Er wurde gegen 14.31 Uhr nämlich mit satten 237 Kilometern pro Stunde nahe Michendorf erfasst und war damit fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Neben zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei von Flensburg muss der Raser 700 Euro Strafe zahlen und drei Monate auf sein Auto verzichten.