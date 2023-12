Böse Überraschung am Weihnachtsfeiertag: Mehr als 30 "Plattfüße" in Potsdam

Potsdam - " Tyre Extinguishers " am Werk? Wieder haben mutmaßliche Umweltaktivisten an Dutzenden Fahrzeugen in Potsdam die Luft aus den Reifen gelassen.

Haben am zweiten Weihnachtsfeiertag die sogenannten "Tyre Extinguishers" erneut in Potsdam zugeschlagen? (Symbolfoto) © 123rf/soleg

Es traf am Dienstag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, mehr als 30 Bürger im Stadtteil Babelsberg und in Klein Glienicke, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Seit dem Sommer verübten Unbekannte, die vermutlich gegen hohen Spritverbrauch protestieren, immer wieder solche Taten in verschiedenen Potsdamer Stadtteilen.

Der Staatsschutz ermittelt, weil ein politischer Hintergrund wahrscheinlich ist. Die Täter hinterließen auch diesmal Zettel mit Botschaften. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Aktionen.

Erst im November fehlte an etwa 70 Fahrzeugen in Potsdam-Babelsberg die Luft in den Reifen. Auch in anderen Bundesländern hatte es solche Taten mutmaßlicher Umweltaktivisten gegeben.