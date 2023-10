26.10.2023 08:26 Brand in Mietshaus: 15 Menschen in Fürstenwalde gerettet

Am Mittwochabend musste die Feuerwehr in Fürstenwalde/Spree zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausrücken.

Von Thorsten Meiritz

Fürstenwalde/Spree - Die Feuerwehr in Fürstenwalde/Spree musste am Mittwochabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausrücken. Die Feuerwehr musste mit einer Drehleiter mehrere Menschen vom Balkon in Sicherheit bringen. © BLP / Sappeck Wie das Lagezentrum Brandenburg in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, wurden 15 Menschen evakuiert und vom Rettungsdienst betreut, woraufhin eine Person ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach ersten Informationen vom Ort des Geschehens soll es in einem Keller im Konstantin-E.-Ziolkowski-Ring gebrannt haben, was zu einer starken Rauchentwicklung geführt habe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten bereits mehrere Personen auf dem Balkon gestanden und um Hilfe gerufen. Brandenburg Knacki wird aus Haft entlassen - Stunden später fährt er wieder ein Die Brandursache war zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte jedoch ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben. Eine Person musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. © BLP / Sappeck Ein Brandkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: BLP / Sappeck