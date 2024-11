01.11.2024 13:43 Brand in Pflegeeinrichtung ausgebrochen: Senior verliert Leben

In einer Pflegeeinrichtung in Lübbenau ist am heutigen Freitag ein Feuer ausgebrochen, bei dem eine Person verstorben ist.

Von Mia Goldstein

Lübbenau - In einer Pflegeeinrichtung in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) ist am heutigen Freitag ein Feuer ausgebrochen, bei dem eine Person verstorben ist. Die Feuerwehr wurde am Freitag zu einem Brand in eine Pflegeeinrichtung nach Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) gerufen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Laut Polizei wurden Feuerwehr und Rettungskräfte gegen 9.18 Uhr in die Beethovenstraße alarmiert. Das Feuer war nach derzeitigen Erkenntnissen in einem Zimmer des Gebäudes ausgebrochen. Einsatzkräfte mussten 23 Menschen aus dem unmittelbaren Brandbereich evakuieren. Brandenburg Wahl in Brandenburg: SPD und BSW wollen koalieren! Neun Bewohner und vier Mitarbeiter wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Feuer in Lübbenau: Ermittlungen zur Brandursache laufen Ein Mann wurde leblos in dem Wohnraum gefunden. Bei ihm könnte es sich um den 88-jährigen Bewohner dieses Zimmers handeln. Seine Identität muss noch zweifelsfrei geklärt werden. Kriminaltechniker untersuchen im Laufe des Tages die Brandursache. Die Polizei ermittelt.

