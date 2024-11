Brandenburg sucht Wahlhelfer: Warnung vor "unabwägbaren Risiken"

Brandenburgs Landeswahlleiter Josef Nußbaum sucht 27.500 Wahlhelfende für die vorgezogene Neuwahl des Bundestages. © Michael Bahlo/dpa

Das seien so viele wie bei der Landtagswahl im September, sagte Brandenburgs Landeswahlleiter Josef Nußbaum der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" (MAZ). "Wir sind bereits in der Vorbereitung." Zuvor hatte auch der "Tagesspiegel" berichtet.

Die Wahlleitungen von Bund und Ländern wollen am heutigen Montag (13 Uhr) über die Vorbereitung der vorgezogenen Wahl des Bundestages beraten.

Bundeswahlleiterin Ruth Brand (57) hatte jüngst in einem Brief an Kanzler Olaf Scholz (63, SPD) vor "unabwägbaren Risiken" durch kürzere Fristen gewarnt und auf logistische Herausforderungen verwiesen.