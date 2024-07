CDU-Politikerin aus Cottbus angegriffen und verletzt!

Cottbus - In Cottbus ist am Donnerstagabend die CDU-Politikerin Adeline Abimnwi Awemo (47) auf offener Straße attackiert und rassistisch beleidigt worden.

Adeline Abimnwi Awemo (47), Landtagskandidatin der CDU, gab sich nach dem Angriff kämpferisch. © Screenshot/Instagram/abimnwi.awemo (Bildmontage)

Awemo tritt bei der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September als Direktkandidatin für die CDU an. Gegen 20.30 Uhr hängte die Politikerin mit ihrer Familie Wahlplakate an der Saarstraße auf, als sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen wurde.

Diese beleidigte Awemo laut Polizei unter anderem mit den Worten "Ihr seid keine Menschen" und griff sie auch körperlich an.

Dabei wurde die Christdemokratin am Hals verletzt. Sie kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde.

Die Polizei konnte die 29-jährige Angreiferin noch vor Ort festsetzen. Da davon auszugehen ist, dass die Attacke aus rassistischen Motiven erfolgte, hat der Staatsschutz die Ermittlungen wegen Volksverhetzung und Körperverletzung übernommen.