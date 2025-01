21.01.2025 17:11 Cottbuser Plattenbau brennt am zweiten Tag in Folge: Jetzt ermittelt Kripo

Erneut hat es am Montag in einem Mehrfamilienhaus in Cottbus gebrannt. Drei Bewohner mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei ermittelt.

Von Christoph Carsten

Cottbus - Erneut hat es am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in Cottbus gebrannt. Drei Bewohner mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandenburger Feuerwehr war am Montag bei einem Plattenbau in Cottbus im Einsatz. © 7aktuell.de/Christoph Lohse Laut Mitteilung der Behörde wurde die Feuerwehr gegen 19 Uhr zu dem Plattenbau an der Dissenchener Straße gerufen. Dort brannte es im Keller. Für die Anwohner war zum zweiten Mal hintereinander an einen entspannten Feierabend nicht zu denken. Einige durften wegen des stark verrauchten Hausflurs ihre Wohnungen nicht verlassen, andere wurden während der Löscharbeiten in einem Feuerwehrbus betreut. Brandenburg Diebe treiben Unwesen in Restaurant! Wer kennt das Duo? Noch schlimmer traf es drei Bewohner, darunter eine Jugendliche, die über Schwindel und Kopfschmerzen klagten und vor Ort im Rettungswagen versorgt werden mussten. Erst gegen 22.30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet und die Wohnungen wieder betretbar. Der entstandene Schaden war diesmal größer als beim Brand am Wochenende, der schnell bemerkt worden war. Die Rauchentwicklung war insbesondere im Hausflur immens. © 7aktuell.de/Christoph Lohse Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Daher nahmen am Dienstag Kriminaltechniker den Ort noch einmal eingehend unter die Lupe. Die Ermittlungen – insbesondere dazu, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Feuern besteht – werden weiterhin intensiv geführt.

Titelfoto: 7aktuell.de/Christoph Lohse