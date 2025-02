18.02.2025 15:19 Das wird teuer: Zoll macht überraschenden Fund in Regionalbahn

Bei einer Kontrolle in der Regionalbahn ist Zollbeamten in Brandenburg am vergangenen Sonntag ein dicker Fisch ins Netz gegangen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Kommissar Zufall schlägt zu: Bei einer Kontrolle in der Regionalbahn ist Zollbeamten in Brandenburg am vergangenen Sonntag ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Zollbeamte haben bei einer Routinekontrolle in einer Regionalbahn einen überraschend großen Fund gemacht. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa Auf dem Weg aus dem polnischen Kostrzyn nach Berlin waren die Polizisten am Bahnhof Küstrin-Kietz in den Zug der Linie 26 zugestiegen, wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Dienstag mitteilte. Dabei stellten die Beamten sage und schreibe 12.448 Zigaretten sowie 200 Tabaksticks für E-Zigaretten, sogenannte "Heets", bei einer Reisenden sicher. Die Berlinerin befand sich auf dem Rückweg und hatte einen Koffer und eine Reisetasche gefüllt mit den Tabakprodukten bei sich. Brandenburg Polizei stoppt mutmaßlichen Anschlag auf Asylunterkunft in Brandenburg Allein der Steuerschaden der beschlagnahmten Ware beträgt nach Angaben der Polizei 2600 Euro. Dazu dürfte auch noch eine saftige Strafzahlung kommen, denn gegen die Reisende wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.

