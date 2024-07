Diese Männer werden gesucht: Diebes-Duo auf Beutezug im Outletcenter?

Wustermark - Die Polizei sucht zwei bislang unbekannte Männer, die verdächtigt werden, in Wustermark ( Brandenburg ) in einem Outletcenter geklaut zu haben.

Mit diesen Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach den beiden Männern. © Polizeidirektion West (Bildmontage)

Am heutigen Mittwoch veröffentlichten die Beamten Fotos der mutmaßlichen Diebe, die am 10. April in einem Kleidungsgeschäft von Überwachungskameras im Zeitraum zwischen 17 und 20 Uhr gefilmt wurden.

Offenbar sollen die Männer einen für sie günstigen und vermeintlich unbeobachteten Moment genutzt und mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Kassenschublade des Shops geklaut haben.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Mitarbeiterin, die für die Kasse zuständig war, vermutlich abgelenkt war und den Kassenbereich kurzzeitig nicht besetzen konnte. So blieb der Diebstahl zunächst unbemerkt.

Die Kriminalpolizei möchte nun wissen, wer die zur Fahndung ausgeschriebenen Personen kennt und Hinweise zu deren Identität oder Aufenthaltsort geben kann.