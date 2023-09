Dreiste Abzocke auf Autobahn: Betrüger geben sich als Polizisten aus

Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) - Auf der Autobahn 10 ist es in Brandenburg am frühen Freitagabend zu einem besonders dreisten Fall von Abzocke gekommen - Mitten im Verkehr.

Ein ausländischer Transporter-Fahrer ist bei einer vorgetäuschten Polizeikontrolle auf einem Parkplatz an der A10 bestohlen worden. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, setzte sich gegen 18.30 Uhr ein alter blauer VW Golf neben einen Transporter und forderte den Fahrer in Polizeimanier zum Folgen auf.

Auf dem Parkplatz Siethener Elsbruch westlich von Ludwigsfelde wurde durch die falschen Beamten, die Polizei-ähnliche Kleidung trugen, dann eine Kontrolle vorgetäuscht, bei der die Betrüger die Papiere des ausländischen Transporter-Fahrers zur Ansicht forderten.

Als die Täter Bargeld in der Tasche ihres Opfers entdeckten, griffen sie sofort in das Auto hinein und nahmen das Geldbündel an sich.

Anschließend zogen sie noch den Schlüssel aus dem Zündschloss ab und warfen ihn weg, bevor sie vom Tatort flüchteten.